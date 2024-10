Ilgiorno.it - L’arcobaleno di via Lincoln: "Angolo di storia e colori. Ma ora ognuno sta nel suo"

(Di sabato 26 ottobre 2024) La chiamano la “Burano milanese”, o il “quartiere Arcobaleno”, e non è difficile capire perché: viaè un concentrato di, un’oasi pittoresca in piena zona Risorgimento. Su una strada stretta e lunga poco più di cento metri si affacciano graziose villette a due piani e giardino, con facciate dipinte di rosso, azzurro, giallo, rosa, lilla. E pensare che questo era un villaggio operaio, sorto su un’area dismessa dopo la demolizione della stazione di Porta Tosa. Progettate a fine ‘800 da una cooperativa edilizia, le case erano pensate per i lavoratori del quartiere. Ora sono un’attrazione turistica e i prezzi sono alle stelle. "In molti vengono qui per vedere undi", racconta Danilo Augusti, che abita sulla via da quarant’anni.