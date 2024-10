Ilfattoquotidiano.it - Lady Gaga aliena col cuore spezzato, Damiano David elegante e americano, il ritorno degli U2, Capo Plaza punge: la selezione di “Musica di Fatto”

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Vorrei essere perfetta (proprio come te) ma sono un alieno ti sto mandando un sos, portami a casa non siamo fatti per stare insieme () ohhh tesoro non puoi aggiustarmi sono nato con il”.torna in gran forma con “Disease”, scritto assieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotto dastessa e Andrew Watt. Un brano dance e rock, in cuicanta un amore incondizionato.aveva già lanciato “Die with a Smile” con Bruno Mars, mentre ha partecipato come attrice nel poco fortunato e criticato “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. L’artista aveva realizzato anche la colonna sonora ufficiale del film. L'articolocol, ilU2,: ladi “di” proviene da IlQuotidiano.