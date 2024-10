La lezione dei leader Dc per rilanciare la credibilità della politica (Di sabato 26 ottobre 2024) Malgrado la permanente e continua criminalizzazione politica, culturale ed istituzionale esercitata dai detrattori storici della Dc e della sua classe dirigente che proviene dalle forze populiste e di larga parte dell’universo delle sinistre, è indubbio che la lezione e il magistero dei principali leader di quel partito continuano ad essere di forte esempio per la politica contemporanea. Certo, una fase storica, quella che stiamo vivendo da ormai molti anni, che è caratterizzata da una crisi verticale della politica, dei partiti e in particolare di quella che viene comunemente chiamata classe dirigente. E questo per la semplice ragione che mancano i tasselli fondamentali che avevano qualificato quelle classi dirigenti. Ovvero, cultura politica, partiti democratici, progetto di società, cultura di governo e una rigorosa selezione delle classi dirigenti. Formiche.net - La lezione dei leader Dc per rilanciare la credibilità della politica Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Malgrado la permanente e continua criminalizzazione, culturale ed istituzionale esercitata dai detrattori storiciDc esua classe dirigente che proviene dalle forze populiste e di larga parte dell’universo delle sinistre, è indubbio che lae il magistero dei principalidi quel partito continuano ad essere di forte esempio per lacontemporanea. Certo, una fase storica, quella che stiamo vivendo da ormai molti anni, che è caratterizzata da una crisi verticale, dei partiti e in particolare di quella che viene comunemente chiamata classe dirigente. E questo per la semplice ragione che mancano i tasselli fondamentali che avevano qualificato quelle classi dirigenti. Ovvero, cultura, partiti democratici, progetto di società, cultura di governo e una rigorosa sedelle classi dirigenti.

