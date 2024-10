Iodonna.it - La friggitrice che si fa in due, il materasso che concilia il sonno e altre novità per semplificarci la vita, in casa e non solo

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le nuove tecnologie sono al nostro servizio, per aiutarci a vivere meglio. Con laad aria oggi possiamo cucinare più piatti contemporaneamente, sincronizzando le cotture, e grazie alla domotica rispondiamo al citofono anche da remoto per dare indicazioni al fattorino che non ci ha trovati in. Ma l’high-tech non è tutto. Anche le tecnologie più “soft” possono essere una soluzione per guadagnare in comodità e relax. Leggi anche › Ma dove vai se unaad aria non ce l’hai? L’airfryer si fa in due Molto amata da Millennials e Gen Z (ma non), laad aria è il piccolo elettrodomestico su cui puntano i grandi marchi.L’“Airfryer Serie 3000” di Philips ha due cestelli di due misure diverse, per cucinare più piatti in contemporanea.