La Confessione di Peter Gomez alle 20.15: Lella Costa dà i voti al ministro Giuli, la rivelazione di Led Garner sul servizio militare – Le anticipazioni (Di sabato 26 ottobre 2024) “Si può essere schierati e al tempo stesso intellettualmente onesti?”. È la domanda da cui parte Peter Gomez per la seconda puntata de La Confessione, che dopo il debutto della scorsa settimana, anticipa l’appuntamento con il pubblico di Rai 3 alle 20.15. Ospiti in studio il 26 ottobre Gad Lerner, Lella Costa e Riccardo Iacona. GAD LERNER: IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE E LA VISITA DI LEVA SABOTATA – Nato a Beirut da famiglia ebrea, a Gad Lerner viene chiesto di commentare un video della sua città natale bombardata dagli israeliani. “Secondo lei è utile combattere i terroristi di Hezbollah con le bombe?”, domanda il padrone di casa. “Si alimenta il terrorismo, una dinamica che va avanti da tempo”, replica l’ospite. Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez alle 20.15: Lella Costa dà i voti al ministro Giuli, la rivelazione di Led Garner sul servizio militare – Le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Si può essere schierati e al tempo stesso intellettualmente onesti?”. È la domanda da cui parteper la seconda puntata de La, che dopo il debutto della scorsa settimana, anticipa l’appuntamento con il pubblico di Rai 320.15. Ospiti in studio il 26 ottobre Gad Lerner,e Riccardo Iacona. GAD LERNER: IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE E LA VISITA DI LEVA SABOTATA – Nato a Beirut da famiglia ebrea, a Gad Lerner viene chiesto di commentare un video della sua città natale bombardata dagli israeliani. “Secondo lei è utile combattere i terroristi di Hezbollah con le bombe?”, domanda il padrone di casa. “Si alimenta il terrorismo, una dinamica che va avanti da tempo”, replica l’ospite.

