Integrazione al reddito per i lavoratori del tessile e dell’abbigliamento, il via libera da Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) Prato, 26 ottobre 2024 – Otto settimane di cassa Integrazione in deroga nel 2024 per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del comparto moda. Dal Consiglio dei Ministri di lunedì 21 ottobre arriva il via libera all’Integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a quindici nel settore tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e della concia. Una misura che riceve il plauso di Andrea Barabotti, deputato toscano della Lega: “Esprimo il mio apprezzamento – dice – per questa importante misura del Governo, frutto della collaborazione tra Ministero dell’Economia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro. Lanazione.it - Integrazione al reddito per i lavoratori del tessile e dell’abbigliamento, il via libera da Roma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prato, 26 ottobre 2024 – Otto settimane di cassain deroga nel 2024 per fronteggiare la crisi occupazionale deidipendenti delle imprese del comparto moda. Dal Consiglio dei Ministri di lunedì 21 ottobre arriva il viaall’aldeidipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a quindici nel settore, calzaturiero e della concia. Una misura che riceve il plauso di Andrea Barabotti, deputato toscano della Lega: “Esprimo il mio apprezzamento – dice – per questa importante misura del Governo, frutto della collaborazione tra Ministero dell’Economia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Lavoro.

