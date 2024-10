Ilgiorno.it - In duecento per la Palestina alla Loggia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Circa 200 persone sotto laper il presidio proche, ieri, aveva anche un connotato ulteriore: dimostrare solidarietà al consigliere comunale Iyas Ashkar, che domenica aveva ricondiviso un post che paragonava Israele al nazismo. Subito erano divampate le polemiche, che hanno portato la sindaca a prendere le distanze rispetto a quanto detto dal consigliere (che siede in maggioranza). La vicenda è finita inevitabilmente anche in Consiglio comunale, dove il centrodestra con Massimiliano Battagliola, ha chiesto un chiarimento della sindaca in aula. Il presidente del consiglio comunale, Roberto Rossini, ha respinto la richiesta, in quanto non all’ordine del giorno.