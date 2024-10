Il programma. Pescara in campo domani a Lucca (Di sabato 26 ottobre 2024) Serie C girone B, undicesima giornata: Pianese-Gubbio (giocata ieri) Ternana-Rimini (giocata ieri) Vis Pesaro-Carpi (giocata ieri) campobasso-Sestri Levante (oggi alle 15) Legnago Salus-Torres (oggi alle 15) Arezzo-Spal (oggi alle 17,30) Perugia-Milan Futuro (domani alle 12,30) Pineto-Ascoli (domani alle 17,30) Pontedera-Virtus Entella (domani alle 17,30) Lucchese-Pescara (domani alle 19,30) Classifica Pescara23 Ternana21 Virtus Entella.21 Arezzo..19 Torres19 campobasso.17 Gubbio.15 Perugia13 Rimini13 Pianese.13 Vis Pesaro13 Lucchese.12 Carpi..11 Pontedera..10 Sestri Levante9 Ascoli.8 Pineto.8 Spal..7 Legnago.6 Milan Futuro6 Sport.quotidiano.net - Il programma. Pescara in campo domani a Lucca Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Serie C girone B, undicesima giornata: Pianese-Gubbio (giocata ieri) Ternana-Rimini (giocata ieri) Vis Pesaro-Carpi (giocata ieri)basso-Sestri Levante (oggi alle 15) Legnago Salus-Torres (oggi alle 15) Arezzo-Spal (oggi alle 17,30) Perugia-Milan Futuro (alle 12,30) Pineto-Ascoli (alle 17,30) Pontedera-Virtus Entella (alle 17,30) Lucchese-alle 19,30) Classifica23 Ternana21 Virtus Entella.21 Arezzo..19 Torres19basso.17 Gubbio.15 Perugia13 Rimini13 Pianese.13 Vis Pesaro13 Lucchese.12 Carpi..11 Pontedera..10 Sestri Levante9 Ascoli.8 Pineto.8 Spal..7 Legnago.6 Milan Futuro6

