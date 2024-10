Il Napoli di Conte vince di forza e di sofferenza. Non è roba per esteti. È un esempio di stoicismo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli di Conte vince di forza e di sofferenza. Non è roba per esteti. È un esempio di stoicismo Di potenza. Di perseveranza. Di forza. E anche di sofferenza. Il Napoli di Conte vince così. È una massa che progressivamente si abbatte sull’avversario. È una squadra che riporta alla radice del calcio. Che richiama lo stoicismo. È un esempio di stoicismo. È un modello che potremmo paragonare alle punizioni di Ronald Koeman. L’olandese la prima o le prime, le tirava sulla barriera per far male agli avversari che poi nel corso della partita si sarebbero spostati per evitare un’altra pallonata. Più o meno il Napoli di Conte agisce così. E così, dopo 73 minuti, è riuscito a superare la resistenza del Lecce. Con un gol che è una perfetta fotografia del Napoli di Conte con rete di Di Lorenzo dopo un batti e ribatti sulla linea di porta. Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte vince di forza e di sofferenza. Non è roba per esteti. È un esempio di stoicismo Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildidie di. Non èper. È undiDi potenza. Di perseveranza. Di. E anche di. Ildicosì. È una massa che progressivamente si abbatte sull’avversario. È una squadra che riporta alla radice del calcio. Che richiama lo. È undi. È un modello che potremmo paragonare alle punizioni di Ronald Koeman. L’olandese la prima o le prime, le tirava sulla barriera per far male agli avversari che poi nel corso della partita si sarebbero spostati per evitare un’altra pallonata. Più o meno ildiagisce così. E così, dopo 73 minuti, è riuscito a superare la resistenza del Lecce. Con un gol che è una perfetta fotografia deldicon rete di Di Lorenzo dopo un batti e ribatti sulla linea di porta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce 1-0 - a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Lecce L'articolo Napoli-Lecce 1-0, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Napoli - Conte ora ha un problema : “Via subito” - Napoli ancora sullo 0-0 al Maradona contro il Lecce: un azzurro finisce nel mirino. Che cosa succede La capolista Napoli ospita il Lecce. Ancora 0-0 al Maradona con Kvara in panchina ed Antonio Conte che ha scelto di lanciare Ngonge e Neres in ... (Calciomercato.it)

Napoli - Conte : "Riposo per Kvaratskhelia e Politano? Ecco perché - ma l'importante è vincere" - Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, ha parlato prima del match fra Napoli e Lecce a DAZN. FORMAZIONE - `Rispetto all`Empoli abbiamo fa... (Calciomercato.com)

Napoli-Lecce 0-0 - turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) - Il Napoli di Conte sfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate in ottica Milan martedì prossimo. Dentro Neres ... (Ilnapolista.it)