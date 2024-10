Hacker e dirigenti sotto accusa: scoppia un nuovo scandalo di dossieraggio a Milano (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo clamoroso caso di dossieraggio ha scosso l’Italia, rivelando un intreccio preoccupante tra Hackers e dirigenti di alto profilo. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno messo in luce un sistema illecito di accesso a dati sensibili provenienti da banche dati strategiche, utilizzate soprattutto dalle forze dell’ordine. Questi dati, che riguardano informazioni bancarie, giudiziarie e fiscali, sarebbero stati rivenduti a clienti privati, creando un vero e proprio mercato nero dell’informazione riservata. Il pericoloso intreccio di Hacker e dirigenti Le indagini hanno rivelato un’inquietante rete di connessioni tra Hackers e personalità di spicco del settore investigativo. Tra gli arrestati figura Carmine Gallo, ex super poliziotto e attuale coordinatore dell’agenzia investigativa Equilize. Gaeta.it - Hacker e dirigenti sotto accusa: scoppia un nuovo scandalo di dossieraggio a Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unclamoroso caso diha scosso l’Italia, rivelando un intreccio preoccupante tras edi alto profilo. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, hanno messo in luce un sistema illecito di accesso a dati sensibili provenienti da banche dati strategiche, utilizzate soprattutto dalle forze dell’ordine. Questi dati, che riguardano informazioni bancarie, giudiziarie e fiscali, sarebbero stati rivenduti a clienti privati, creando un vero e proprio mercato nero dell’informazione riservata. Il pericoloso intreccio diLe indagini hanno rivelato un’inquietante rete di connessioni tras e personalità di spicco del settore investigativo. Tra gli arrestati figura Carmine Gallo, ex super poliziotto e attuale coordinatore dell’agenzia investigativa Equilize.

