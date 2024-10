Football americano, miracolo Italia! Danimarca battuta con un touchdown all’ultimo secondo: semifinale agli Europei 2025! (Di sabato 26 ottobre 2024) La Nazionale Italiana di Football americano ha centrato la grande impresa. Arriva infatti una vittoria in rimonta, infatti, al Velodromo Vigorelli di Milano, con il punteggio di 28-27 contro la Danimarca. La formazione azzurra voleva chiudere da imbattuta il proprio girone di qualificazione ai Campionati Europei del 2025 e il campo ha dato il responso sperato nella maniera più incredibile, con il sorpasso a pochi secondi dalla fine. Dopo aver battuto in maniera semplice la Svizzera con il punteggio di 45 a 0 lo scorso 12 ottobre, gli Azzurri guidati da coach Brian Michitti sono stati in grado di fare il bis contro la Danimarca, che invece aveva vinto 27-7 contro gli elvetici. Italia-Danimarca 28-27 Il primo quarto si chiude sul 7 pari con le mete di Alinovi su lancio di Zahradka e il pareggio dei danesi con Bjerre che lancia per 38 yards per Niemann Green. Oasport.it - Football americano, miracolo Italia! Danimarca battuta con un touchdown all’ultimo secondo: semifinale agli Europei 2025! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Nazionalena diha centrato la grande impresa. Arriva infatti una vittoria in rimonta, infatti, al Velodromo Vigorelli di Milano, con il punteggio di 28-27 contro la. La formazione azzurra voleva chiudere da imil proprio girone di qualificazione ai Campionatidele il campo ha dato il responso sperato nella maniera più incredibile, con il sorpasso a pochi secondi dalla fine. Dopo aver battuto in maniera semplice la Svizzera con il punteggio di 45 a 0 lo scorso 12 ottobre, gli Azzurri guidati da coach Brian Michitti sono stati in grado di fare il bis contro la, che invece aveva vinto 27-7 contro gli elvetici.28-27 Il primo quarto si chiude sul 7 pari con le mete di Alinovi su lancio di Zahradka e il pareggio dei danesi con Bjerre che lancia per 38 yards per Niemann Green.

