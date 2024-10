Fontana “Dopo due anni governo mantiene consensi perché lavora bene” (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta nella storia di questo Paese, Dopo due anni il governo continua a mantenere e migliorare i consensi e questo dimostra come l’esecutivo abbia lavorato bene nonostante le difficoltà internazionali che è costretto ad affrontare”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni. xm4/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Fontana “Dopo due anni governo mantiene consensi perché lavora bene” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta nella storia di questo Paese,dueilcontinua a mantenere e migliorare ie questo dimostra come l’esecutivo abbiatononostante le difficoltà internazionali che è costretto ad affrontare”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, durante l’evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei duedelMeloni. xm4/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressione a Qualiano : uomo di 57 anni ricoverato dopo intervento chirurgico - Facebook WhatsApp Twitter In un’accaduto inquietante avvenuto a Qualiano, un uomo di 57 anni è stato trovato dai carabinieri con ferite alla testa. L’episodio è avvenuto a seguito di un presunto litigio legato al mancato pagamento di canoni di ... (Gaeta.it)

Giorgio Vinci muore dopo 7 giorni di agonia per la rottura dell'aorta : aveva 45 anni ed era papà di due bambine - VIGONZA (PADOVA) - A una settimana dal ricovero per la rottura dell?aorta, Giorgio Vinci, ambulante di prodotti ortofrutticoli di Vigonza, molto noto nei principali mercati del Veneziano,... (Ilgazzettino.it)

Giancar chiude dopo 68 anni : il tempio della musica napoletana fa posto al McDonald’s - Una delle icone commerciali di piazza Garibaldi spegne la sua insegna dopo oltre mezzo secolo di storia Napoli perde un altro pezzo della sua storia commerciale. Giancar, lo storico negozio di piazza Garibaldi, ha chiuso definitivamente i battenti ... (Napolipiu.com)

Colpo di scena nel caso dei fratelli Menendez : dopo 35 anni di carcere il procuratore chiede una revisione della condanna all’ergastolo - Colpo di scena sul caso dei fratelli Menendez in carcere da 35 anni per l’omicidio dei loro genitori. Come riportano diverse testate statunitensi il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha chiesto che la condanna di ... (Ilfattoquotidiano.it)