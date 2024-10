Esporre i bambini alle fake news li abitua a riconoscerle: le prove in uno studio (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo l'autore della ricerca pubblicata a inizio ottobre su "Nature", poiché i genitori non possono controllore ogni momento l'attività online dei figli, il modo migliore per allenarli al fact-checking è far sì che i bambini esercitino il loro pensiero critico leggendo anche qualche informazione scorretta. Fanpage.it - Esporre i bambini alle fake news li abitua a riconoscerle: le prove in uno studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Secondo l'autore della ricerca pubblicata a inizio ottobre su "Nature", poiché i genitori non possono controllore ogni momento l'attività online dei figli, il modo migliore pernarli al fact-checking è far sì che iesercitino il loro pensiero critico leggendo anche qualche informazione scorretta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Captain Messi: il supereroe del calcio mondiale diventa un giocattolo in omaggio con il nuovo menù per bambini di Hard Rock Cafe - (Adnkronos) - Nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia e in quelli di tutto il mondo arriva il nuovo Kid’s Menù con piatti speciali, gadget e ... (notizie.tiscali.it)

Gaza, raid all’ospedale Kamal Adwan. Oms: “Persi il contatti con il personale” - Accedere agli ospedali in tutta Gaza “sta diventando incredibilmente più difficile ed espone il nostro personale a pericoli inutili”, spiega il Direttore generale dell‘Oms, invocando il cessate il fuo ... (quotidianosanita.it)

Berthe Morisot, storia della prima donna impressionista - Se per il centenario del futurismo (nel 2019) in Italia si è fatto poco, le celebrazioni dei primi 150 anni degli impressionisti sembrano non finire mai. E di quella pionieristica mostra allestita a P ... (corriere.it)

Poliomelite, il comune di Pomezia espone la bandiera “End Polio Now” - In occasione della Giornata Mondiale della Poliomelite (World Polio Day), promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e Rotary International, il ... (ilclandestinogiornale.italiasera.it)