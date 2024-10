Emofilia: a Torino evento Sobi e Acep per il benessere psicofisico dei più giovani (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - Dare supporto ai caregiver di bambini e ragazzi con Emofilia, offrendo strumenti e strategie per affrontare le sfide quotidiane legate al controllo della patologia: questo il tema dell'incontro 'Oltre Lab. Dalla consapevolezza all'empowerment', organizzato da Sobi con il patrocinio di Acep - Associazione coagulopatici emofilici piemontesi 'Massimo Chesta' Odv che si è tenuto oggi a Torino. Durante l'incontro - riporta una nota - sono stati trattati temi cruciali come salute articolare, benessere psicofisico e responsabilizzazione dei giovani nella cura della loro condizione. Liberoquotidiano.it - Emofilia: a Torino evento Sobi e Acep per il benessere psicofisico dei più giovani Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - Dare supporto ai caregiver di bambini e ragazzi con, offrendo strumenti e strategie per affrontare le sfide quotidiane legate al controllo della patologia: questo il tema dell'incontro 'Oltre Lab. Dalla consapevolezza all'empowerment', organizzato dacon il patrocinio di- Associazione coagulopatici emofilici piemontesi 'Massimo Chesta' Odv che si è tenuto oggi a. Durante l'incontro - riporta una nota - sono stati trattati temi cruciali come salute articolare,e responsabilizzazione deinella cura della loro condizione.

