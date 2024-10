Elezioni Liguria 2024, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati (Di sabato 26 ottobre 2024) Domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno le Elezioni regionali in Liguria. Per votare servono documento di identità e tessera elettorale. È possibile mettere fino a due preferenze ed è consentito il voto disgiunto. Ecco i fac simile delle schede elettorali. Fanpage.it - Elezioni Liguria 2024, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno leregionali in. Perservono documento di identità e tessera. È possibile mettere fino a due preferenze ed è consentito il voto disgiunto. Ecco i facdelle schede elettorali.

Elezioni Liguria - Meloni lancia Bucci : “Per sinistra duravamo sei mesi - si sono svegliati sudati” - (Adnkronos) – "I pronostici dicevano che saremmo durati massimo sei mesi, sarebbe arrivata la tempesta finanziaria, l'Italia sarebbe andata in… L'articolo Elezioni Liguria, Meloni lancia Bucci: “Per sinistra duravamo sei mesi, si sono svegliati ... (Rossodisera.eu)

Elezioni in Liguria : sfida Bucci-Orlando. Senza esclusione di colpi - Elezioni in Liguria, domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Andrea Orlando (centrosinistra senza renziani) con Marco Bucci (centrodestra unito). Una sfida in apparenza locale, ma con grande respiro nazionale: non solo per l'importanza strategica di ... (Firenzepost.it)