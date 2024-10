Sport.quotidiano.net - Dossena: "Momento duro, vogliamo uscirne": "Le critiche vanno accettate, ora rialziamoci"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) La sensazione è che la gara di oggi ad Arezzo rappresenterà per la Spal e soprattutto per misteruno spartiacque importante per il prosieguo della stagione. In caso di un’ulteriore sconfitta in terra toscana, la posizione dell’allenatore biancazzurro potrebbe davvero essere messa in discussione: "Viviamo undifficile, ci vogliono gli attributi per, come ci chiedono i tifosi – le parole della vigilia del mister biancazzurro –. Dobbiamo essere più concentrati, aver più fame e voglia: accettiamo le, ma questa è una squadra che uno con l’altro vuolefuori. Per farlo però, ci dobbiamo aiutare per primi noi: dai magazzinieri a tutte le altre persone che lavorano quotidianamente al centro sportivo.