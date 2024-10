Ilrestodelcarlino.it - Credenze popolari e magia con ’Crisalide’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue, questa sera alle 21, la 31ª edizione del Crisalide Forlì Festival, iniziativa dedicata al teatro, alla danza, alla musica e alla filosofia. Il festival è organizzato da Masque Teatro con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. L’appuntamento è al teatro Felix Guattari (via Orto del Fuoco 3) con l’anteprima nazionale di ‘Cani lunari’, spettacolo di Francesco Marilungo, che esplora la figura della strega e dellaattraverso la storia e le tradizioni. L’autore, con un passato da esperto in ingegneria termo-meccanica, si è poi dedicato alle arti performative formandosi alla scuola Paolo Grassi di Milano e arrivando a mettere in scena diversi spettacoli insieme ad artisti come Enzo Cosimi e Alessandro Sciarroni.