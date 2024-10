Controlli stradali, sanzioni amministrative per due automobilisti. Uno trovato con droga (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Cisterna di Latina, a seguito di segnalazioni inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei cittadini del quartiere San Valentino, hanno eseguito un servizio straordinario, anche con l'impiego della stazione mobile del comando provincia Latinatoday.it - Controlli stradali, sanzioni amministrative per due automobilisti. Uno trovato con droga Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Cisterna di Latina, a seguito di segnalazioni inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei cittadini del quartiere San Valentino, hanno eseguito un servizio straordinario, anche con l'impiego della stazione mobile del comando provincia

Controlli stradali intensificati a Civitanova : ritirate 34 patenti per guida in stato di ebrezza - Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni, i controlli della Polizia Stradale a Civitanova hanno rivelato un preoccupante caso di guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I risultati delle operazioni ... (Gaeta.it)

Parte “Focus on the Road” - settimana di controlli stradali in tutta Europa - L'European Roads Policing Network (Roadpol) ha programmato nel periodo dal 07 al 13 ottobre 2024 l’effettuazione dell’Operazione europea congiunta denominata “Focus on the Road”. Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata ... (Modenatoday.it)

Controlli stradali : 4 denunce con patenti ritirare fra Pisa e Vecchiano - I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo sulle condotte alla guida su strada delle ultime 24 ore, hanno denunciato in tutto 3 persone per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi agli ... (Pisatoday.it)