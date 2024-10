Conte: «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso» (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima di Napoli-Lecce, mister Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Kvaratskhelia e Politano e ha risposto a chi polemizza sul possesso palla del Napoli. Conte: «Milan? Pensiamo a vincere oggi. Non sta scritto da nessuna parte che oggi vinciamo» Riposo per Kvara e Politano «Rispetto a Empoli quattro cambi. Meret rientra al posto di Elia che ha fatto molto bene. Olivera al posto di Spinazzola e poi Ngonge e Neres. Importante il riposo in vista del Milan? Importante vincere, non riposare. L’obiettivo è vincere. Non sta scritto da nessuna parte che vinciamo». Torni al Maradona, il tuo primo gol in Serie A, avevi addosso la maglia numero 10. «Ero un 10 per caso. Ho più un numero di faticatore. Ho messo la 10 ma l’ho tolta subito». Ilnapolista.it - Conte: «Il Napoli non fa possesso? Se è per vie orizzontali, diventa un possesso fine a sé stesso» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prima di-Lecce, misterha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Kvaratskhelia e Politano e ha risposto a chi polemizza sulpalla del: «Milan? Pensiamo a vincere oggi. Non sta scritto da nessuna parte che oggi vinciamo» Riposo per Kvara e Politano «Rispetto a Empoli quattro cambi. Meret rientra al posto di Elia che ha fatto molto bene. Olivera al posto di Spinazzola e poi Ngonge e Neres. Importante il riposo in vista del Milan? Importante vincere, non riposare. L’obiettivo è vincere. Non sta scritto da nessuna parte che vinciamo». Torni al Maradona, il tuo primo gol in Serie A, avevi addosso la maglia numero 10. «Ero un 10 per caso. Ho più un numero di faticatore. Ho messo la 10 ma l’ho tolta subito».

