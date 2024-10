Conducente Anm preso a calci e pugni sul bus 151, l’aggressore picchia anche i carabinieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Ubriaco e violento: uomo intimidisce passeggeri e autista di una linea bus a Poggioreale. Il Conducente tenta di farlo calmare ma viene picchiato. L'aggressore bloccato dai carabinieri dopo una colluttazione. Fanpage.it - Conducente Anm preso a calci e pugni sul bus 151, l’aggressore picchia anche i carabinieri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ubriaco e violento: uomo intimidisce passeggeri e autista di una linea bus a Poggioreale. Iltenta di farlo calmare ma vieneto. L'aggressore bloccato daidopo una colluttazione.

