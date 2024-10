Come sta andando la campagna olearia 2024? Il racconto dei frantoiani del Pescarese (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di olio, tra chi raccoglie ancora le olive e chi le trasforma già in olio nuovo. E la domanda che risuona è sempre la stessa: quanto costa l’olio quest’anno? Si parla – ancora – di incremento dei prezzi, dati da diversi fattori, ma qualche stima è già possibile. Dunque Come sta andando la Ilpescara.it - Come sta andando la campagna olearia 2024? Il racconto dei frantoiani del Pescarese Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di olio, tra chi raccoglie ancora le olive e chi le trasforma già in olio nuovo. E la domanda che risuona è sempre la stessa: quanto costa l’olio quest’anno? Si parla – ancora – di incremento dei prezzi, dati da diversi fattori, ma qualche stima è già possibile. Dunquestala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora terrore in carcere : olio bollente e punteruoli contro gli agenti in servizio - Tempo di lettura: 3 minutiOlio bollente e punteruoli contro i poliziotti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): a rivelarlo durante l’udienza del maxiprocesso per le violenze commesse dagli agenti nei confronti dei ... (Anteprima24.it)

Torino - pullman GTT elettrici alimentati da generatore a gasolio : "C'è ancora qualcuno che abbocca che compra auto elettriche" - VIDEO - Un uomo ha documentato sui social quanto successo in provincia di Torino, dove dei pullman elettrici della compagnia GTT vengono alimentati con un generatore a gasolio. Una situazione che smonta in gran parte le tesi sull'elettrico unite a quelle ... (Ilgiornaleditalia.it)

Petrolio ancora giù : pesano parole Netanyahu e report Opec e AIE - Nuovo crollo dei prezzi del petrolio. Ieri a spingere in basso i prezzi del greggio sono stati i timori scatenati dal calo della domanda dalla Cina: per il quinto mese consecutivo Pechino ha ridotto le importazioni di petrolio. Un fattore che sta ... (Quifinanza.it)

Accordo su Banca e petrolio. Ma la Libia è ancora instabile - La National Oil Corporation (NOC) ha annunciato la ripresa della produzione a pieno regime in tutti i giacimenti petroliferi della Libia. La comunicazione, pubblica da ieri, parla di un effettivo ritorno a pieno regime delle attività da giovedì, e ... (Formiche.net)