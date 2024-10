Cittadella, mister Dal Canto: «La partita? Non voglio prendere per il c**o i tifosi. Rimbocchiamoci la maniche» (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sconfitta che riaccende i soliti fantasmi. Una squadra che non sa reagire alle prime difficoltà. Non è stato il ritorno a Carrara sperato per mister Dal Canto, con 3 reti subite nel giro di 38 minuti dal suo Cittadella. Il tecnico trevigiano prova ad analizzare nel post partita in conferenza Padovaoggi.it - Cittadella, mister Dal Canto: «La partita? Non voglio prendere per il c**o i tifosi. Rimbocchiamoci la maniche» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una sconfitta che riaccende i soliti fantasmi. Una squadra che non sa reagire alle prime difficoltà. Non è stato il ritorno a Carrara sperato perDal, con 3 reti subite nel giro di 38 minuti dal suo. Il tecnico trevigiano prova ad analizzare nel postin conferenza

Cittadella - mister Dal Canto : «Carrarese? Non serbo rancore. Gara importante da giocare senza paura» - Dopo il Cosenza è tempo di un altro scontro diretto salvezza per mister Dal Canto. Questa volta dal sapore speciale contro una sua ex squadra: la Carrarese allenata tra luglio 2022 e gennaio 2024. Una trasferta importante, ma non fondamentale, ... (Padovaoggi.it)

Il Forlì all'esame Cittadella Vis Modena - mister Miramari : "Sarà una gara difficile" - Prosegue il cammino del Forlì Calcio che dopo il successo ottenuto al "Morgagni" contro il Fiorenzuola e che gli ha permesso di issarsi al secondo posto solitario in classifica a quota 13 punti, salirà sabato (ore 15) nell'anticipo della settima ... (Forlitoday.it)

Il Forlì all'esame Cittadella Vis Modena - mister Miramari : "Sarà una gara difficile" - Prosegue il cammino del Forlì Calcio che dopo il successo ottenuto al "Morgagni" contro il Fiorenzuola e che gli ha permesso di issarsi al secondo posto solitario in classifica a quota 13 punti, salirà sabato (ore 15) nell'anticipo della settima ... (Today.it)

Cittadella - mister Dal Canto : «Cassano lo vedo più attaccante. Non è il momento di fare stravolgimenti» - Cinque giorni di allenamenti e domani è già tempo di fare sul serio. Per Alessandro Dal Canto, tecnico del Cittadella, il debutto in panchina al Tombolato ha le fattezze del Cosenza di Alvini. Una gara già fondamentale nel cammino granata, in cui ... (Padovaoggi.it)