Ci risiamogli otorini mi hanno imposto il riposo forzato | Piero Pelù costretto a rimandare il tour Ecco come sta

“Ci risiamo,gli otorini mi hanno imposto il riposo forzato”: Piero Pelù costretto a rimandare il tour. Ecco come sta (Di sabato 26 ottobre 2024) “Il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai!”. Con queste parole, piene di grinta e determinazione, Piero Pelù ha annunciato su Instagram il rinvio del suo “Deserti tour”, che avrebbe dovuto infiammare i club italiani tra novembre e dicembre. Il rocker fiorentino, costretto a fermarsi a causa di problemi di salute, ha rassicurato i fan: “La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!”. Un messaggio di ottimismo e un invito a non perdere la speranza, che ha scaldato il cuore dei suoi fan. Un problema ricorrenteNon è la prima volta che Pelù deve fare i conti con gli acufeni, un disturbo uditivo che causa fischi o ronzii nelle orecchie. Già a giugno del 2023, il cantante era stato costretto a interrompere l’attività a causa dello stesso problema. Ilfattoquotidiano.it - “Ci risiamo,gli otorini mi hanno imposto il riposo forzato”: Piero Pelù costretto a rimandare il tour. Ecco come sta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai!”. Con queste parole, piene di grinta e determinazione,ha annunciato su Instagram il rinvio del suo “Deserti”, che avrebbe dovuto infiammare i club italiani tra novembre e dicembre. Il rocker fiorentino,a fermarsi a causa di problemi di salute, ha rassicurato i fan: “La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai!”. Un messaggio di ottimismo e un invito a non perdere la speranza, che ha scaldato il cuore dei suoi fan. Un problema ricorrenteNon è la prima volta chedeve fare i conti con gli acufeni, un disturbo uditivo che causa fischi o ronzii nelle orecchie. Già a giugno del 2023, il cantante era statoa interrompere l’attività a causa dello stesso problema.

