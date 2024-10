Cesena-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Brescia, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La compagine romagnola di Michele Mignani, dopo la rocambolesca sconfitta contro la Sampdoria, spera di tornare al successo davanti ai propri tifosi per continuare a coltivare importanti ambizioni di playoff. Cesena-Brescia, come seguire il match Le Rondinelle di Rolando Maran, invece, archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, devono resettare e provare a ritrovare i tre punti in una trasferta davvero molto ostica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La compagine romagnola di Michele Mignani, dopo la rocambolesca sconfitta contro la Sampdoria, spera di tornare al successo davanti ai propri tifosi per continuare a coltivare importanti ambizioni di playoff., come seguire il match Le Rondinelle di Rolando Maran, invece, archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, devono resettare e provare a ritrovare i tre punti in una trasferta davvero molto ostica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Cesena-Brescia - Mignani : "Inutile parlare troppo dei problemi - una vittoria sarebbe la medicina migliore" - Mangraviti e Antonucci a disposizione, Curto e Kargbo out per squalifica, intensificato il lavoro sulle palle inattive dove "non dobbiamo essere passivi". Mister Michele Mignani parla alla vigilia di Cesena Brescia: "Vorremmo sempre dare ... (Cesenatoday.it)

Cesena-Brescia - Mignani : "Inutile parlare troppo dei problemi - una vittoria sarebbe la medicina migliore" - Mangraviti e Antonucci a disposizione, Curto e Kargbo out per squalifica, intensificato il lavoro sulle palle inattive dove "non dobbiamo essere passivi". Mister Michele Mignani parla alla vigilia di Cesena Brescia: "Vorremmo sempre dare ... (Today.it)

Cesena-Brescia - c'è anche il 'Bisonte' Dario Hubner per foto e autografi in Piazza della Libertà - Il Bkt Tour che ha visto la panchina del campionato arrivare a Reggio Emilia proseguira? domani, sabato 26 ottobre, a Cesena per poi andare a Modena (martedi? 29 ottobre) e Sassuolo (domenica 3 novembre). L’azienda Bkt, leader nella produzione di ... (Cesenatoday.it)

Prevenzione del tumore al seno - al Manuzzi 2700 t-shirt rosa in occasione di Cesena-Brescia - In occasione dell’ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Cesena scende ancora una volta in campo al fianco della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, presieduta da Sandra Montalti. L'iniziativa ... (Cesenatoday.it)