Spettacolo.periodicodaily.com - C’era una volta Andrea Govoni, L’Album

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Disponibile su tutte le piattaforme di streaming, oltre che in formato vinile e CD in tiratura limitata,una”. Questo progetto racchiude musiche, testi e arrangiamenti orchestrali curati da, ed è distribuito da Universal Music e Virgin Music per Banana Records e 7 S.r.l. “una”, Un Viaggio Musicale Verso i Cuori È finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming, oltre che in formato vinile e CD in tiratura limitata,una”. Questo progetto racchiude musiche, testi e arrangiamenti orchestrali curati da, ed è distribuito da Universal Music e Virgin Music per Banana Records e 7 S.r.l.vanta vent’anni di esperienza musicale e ha collaborato con artisti di prestigio sia a livello nazionale che internazionale.