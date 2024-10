Carburante e auto aziendali ad uso personale, denunciato dipendente (Di sabato 26 ottobre 2024) TRIESTE - Utilizzava l'auto, il telepass e i buoni Carburante aziendali per uso proprio. denunciato dipendente. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno recentemente concluso un’attività di indagine, diretta dalla locale procura della Repubblica, per far luce su Triesteprima.it - Carburante e auto aziendali ad uso personale, denunciato dipendente Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 26 ottobre 2024) TRIESTE - Utilizzava l', il telepass e i buoniper uso proprio.. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno recentemente concluso un’attività di indagine, diretta dalla locale procura della Repubblica, per far luce su

