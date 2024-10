Inter-news.it - Calhanoglu, niente forzature: ecco il (doppio) rientro previsto – TS

(Di sabato 26 ottobre 2024) Hakannon sarà a disposizione in Inter-Juventus di domani. Ancora alle prese con il recupero dal problema muscolare della sfida contro la Roma, secondo Tuttosport dovrebbe tornare per una partita in particolare. Con lui anche Francesco Acerbi.– Nonostante la sua cruciale importanza per il centrocampo dell’Inter, non si vogliono prendere rischi in casa nerazzurra sulle condizioni di Hakan. Forzarne il recupero potrebbe portare a delle ricadute che allungherebbero ulteriormente i tempi di recupero. Per questo, nonostante il valore della partita, non sarà a disposizione nella gara di domani contro la Juventus. E, con ogni probabilità, nemmeno contro l’Empoli mercoledì. Ilè infattiper la sfida del prossimo fine settimana (tra due giornate di campionato) contro il Venezia.