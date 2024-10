Calcio: Venezia. Di Francesco "Determinati a Monza, serve il risultato" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Mi fa piacere rivedere Nesta, compagno di Nazionale e rivale in tanti derby", dice il tecnico dei veneti Venezia - "Questa settimana abbiamo svolto allenamenti molto intensi, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Ora dobbiamo trasferire tutto questo imp Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Venezia. Di Francesco "Determinati a Monza, serve il risultato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Mi fa piacere rivedere Nesta, compagno di Nazionale e rivale in tanti derby", dice il tecnico dei veneti- "Questa settimana abbiamo svolto allenamenti molto intensi, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Ora dobbiamo trasferire tutto questo imp

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta - il punto infortuni : Djimsiti e Ruggeri possono tornare a Venezia. Ottimismo Scalvini - Zingonia. Con il ritorno in gruppo di chi è stato impegnato con le nazionali nella serata di martedì, ovvero Samardzic, Pasalic e Sulemana, oltre a Lookman, inizia oggi (giovedì 17 ottobre) il conto alla rovescia che porterà l’Atalanta alla sfida ... (Bergamonews.it)

Il Venezia deve essere il punto di svolta del Milan. Ad ora Fonseca bocciato - Il Milan sta facendo fatica a ingranare, con il Venezia serve la svolta per un ambiente in crisi. Paulo Fonseca deve ingranare e rimontare (Pianetamilan.it)

Fiorentina-Venezia 0-0 le pagelle e il tabellino della partita - primo punto per Di Francesco - Fiorentina-Venezia 0-0 le pagelle e il tabellino della partita. Seconda giornata della Serie A, vediamo com’è andata nella sintesi curata da ‘Sportnews’.  Dopo i pareggi contro Parma e Puskas Akademia FC, la Fiorentina punta alla vittoria contro ... (Sportnews.eu)

Fiorentina Venezia 0-0 : terzo pari tra i fischi per i viola; primo punto per Di Francesco - Fiorentina Venezia LIVE: tabellino, risultato e cronaca in diretta del match della seconda giornata di campionato della Serie A 2024/2025 Allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina e Venezia si affrontano nel match valido per la seconda giornata ... (Calcionews24.com)