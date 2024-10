Gaeta.it - Bologna ospita il convegno “Suicidi in carcere: un’emergenza che non può essere ignorata”

Martedì 29 ottobre, Bologna sarà il palcoscenico di un importante convegno sul tema dei suicidi in carcere, un fenomeno che ha raggiunto livelli allarmanti in Italia. L'evento, intitolato "Il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere: un'emergenza non più rinviabile", riunirà esperti, politici e rappresentanti di associazioni attive nella tutela dei diritti dei detenuti. La Camera Penale di Bologna, in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali Italiane, ha organizzato l'incontro per discutere le implicazioni del problema e cercare soluzioni efficaci. Il programma del convegno al Cinema Castiglione Il convegno si terrà all'ex Cinema Castiglione, situato in Piazza di Porta Castiglione 3, dalle 15.30 alle 19.30.