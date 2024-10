Bologna-Milan, polemica continua: il meteo in diretta diventa virale (Di sabato 26 ottobre 2024) Sui social è pieno di foto in diretta da Bologna che mostrano un meteo nuvoloso e niente più, con tanto di hashtag dedicato In queste ore nel calcio italiano si è discusso in maniera importante dell’argomento principale, non il campo ma la questione Bologna-Milan. Dopo l’ordinanza del Comune, sembrava comunque che la partita si sarebbe giocata in qualche modo. A porte chiuse al Dall’Ara o in un altro stadio che poteva essere il Sinigaglia di Como. Bologna Città (Ansafoto) – calciomercato.itIl rinvio pareva insomma scongiurato, ma alla fine anche la Lega si è dovuta piegare e annunciare ufficialmente la cancellazione del match che era in programma oggi alle 18. Calciomercato.it - Bologna-Milan, polemica continua: il meteo in diretta diventa virale Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sui social è pieno di foto indache mostrano unnuvoloso e niente più, con tanto di hashtag dedicato In queste ore nel calcio italiano si è discusso in maniera importante dell’argomento principale, non il campo ma la questione. Dopo l’ordinanza del Comune, sembrava comunque che la partita si sarebbe giocata in qualche modo. A porte chiuse al Dall’Ara o in un altro stadio che poteva essere il Sinigaglia di Como.Città (Ansafoto) – calciomercato.itIl rinvio pareva insomma scongiurato, ma alla fine anche la Lega si è dovuta piegare e annunciare ufficialmente la cancellazione del match che era in programma oggi alle 18.

