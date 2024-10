Bimba di 10 anni morta a Fontanarosa in provincia di Avellino: investita e travolta dal cancello alto 6 metri (Di sabato 26 ottobre 2024) Avellino, tragedia tra i comuni di Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca: una Bimba di 10 anni morta dopo essere stata schiacciata dal cancello di casa Notizie.virgilio.it - Bimba di 10 anni morta a Fontanarosa in provincia di Avellino: investita e travolta dal cancello alto 6 metri Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 26 ottobre 2024), tragedia tra i comuni die Sant'Angelo all'Esca: unadi 10dopo essere stata schiacciata daldi casa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bimba di 10 anni muore schiacciata dal cancello - tragedia nell’Avellinese - Tragedia a Fontanarosa (Avellino): una bambina di 10 anni è stata schiacciata dal cancello della sua abitazione; la piccola è morta sul posto.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bimba di 2 anni esce dall'asilo e vaga da sola. La mamma : «Avvisata da un altro genitore nella chat». La polizia acquisisce i video - Una bambina di 2 anni e mezzo vagava da sola sul marciapiede, senza nessun adulto accanto, allontanadosi dalla scuola materna mentre le auto sfrecciavano accanto a lei, in via Quarto a Latina. E'... (Ilmattino.it)

Bimba di 2 anni e mezzo si allontana dall’asilo e vaga per la città . La mamma : “L’ho saputo dalla chat dei genitori”. La Procura apre un’inchiesta - A Latina, una bambina di due anni e mezzo è uscita dall'asilo senza che nessuno se ne accorgesse. La madre, Alessia, ha scoperto l'accaduto solo grazie a un messaggio WhatsApp da parte di un'altra genitrice. La vicenda ha portato alla presentazione ... (Orizzontescuola.it)

Investe e uccide la bimba di due anni nel parcheggio della scuola : nonna a processo per omicidio stradale - L'incidente era avvenuto il 3 giugno scorso in un parcheggio della scuola Little England a Brescia. Una donna di 74 anni ha investito e ucciso una bambina che stava attraversando la strada insieme alla nonna. L'udienza è attesa nei prossimi giorni. ... (Fanpage.it)