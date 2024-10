'Biden avvertito da Israele dell'attacco contro l'Iran' (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ammnistrazione di Joe Biden è stata avvertita in anticipo dell'attacco di Israele contro l'Iran. Lo ha riferito un funzionario americano al New York Times precisando che "funzionari della Casa Bianca e del Pentagono si son consultati con Israele negli ultimi giorni sulla portata e sul tipo di obiettivi da colpire". Quotidiano.net - 'Biden avvertito da Israele dell'attacco contro l'Iran' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ammnistrazione di Joeè stata avvertita in anticipodil'. Lo ha riferito un funzionario americano al New York Times precisando che "funzionaria Casa Bianca e del Pentagono si son consultati connegli ultimi giorni sulla portata e sul tipo di obiettivi da colpire".

