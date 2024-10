Gaeta.it - Anticipato al 1° novembre l’obbligo di combustibile a basso tenore di zolfo nel porto di Ancona

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ildicompie un importante passo verso la sostenibilità ambientale con la stipula dell'accordo "Blue Agreement", che prevede l'anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza standard per l'utilizzo dimarittimo con undinon superiore allo 0,1%. Questa innovativa intesa, siglata dalle principali istituzioni portuali e operatori del settore marittimo, mira a ridurre le emissioni in atmosfera, migliorando così la qualità dell'aria per i cittadini e il patrimonio ambientale locale. Un passo avanti verso la sostenibilità L'accordo, firmato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, coinvolge diversi attori chiave, tra cui il Comune di, la Capitaneria die le compagnie di navigazione.