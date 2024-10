Addio a Mario Asquini, socio fondatore della Pro Majano (Di sabato 26 ottobre 2024) Addio al cavalier Mario Asquini, presidente onorario della Asd Majanese, morto a 99 anni. Fu lui, classe 1925, a firmare l'atto costitutivo della Majanese. Da sempre ha collaborato anche con la Pro Majano di cui è stato tra i soci fondatori, rimanendo molto attivo in molte altre realtà sociali e Udinetoday.it - Addio a Mario Asquini, socio fondatore della Pro Majano Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)al cavalier, presidente onorarioAsd Majanese, morto a 99 anni. Fu lui, classe 1925, a firmare l'atto costitutivoMajanese. Da sempre ha collaborato anche con la Prodi cui è stato tra i soci fondatori, rimanendo molto attivo in molte altre realtà sociali e

Addio a Mario Stigliani - l’orefice di Via Ginnastica - TRIESTE - E’ morto all’età di 88 anni Mario Stigliani dell’oreficeria in via della Ginnastica. Come riporta Il Piccolo, il commerciante è mancato ieri, mercoledì 23 ottobre. L'oreficeria Laurenti di Stigliani era stata fondata nel 1919 dal nonno ... (Triesteprima.it)

Uomini e Donne - Mario Cusitore vicino all’addio al trono over : spunta il motivo - Durante la registrazione del 22 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha rivelato l’intenzione di lasciare il programma. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere si è lamentato del comportamento ambiguo delle donne che ... (Anticipazionitv.it)

Addio a Mario Salerno - fu direttore della Cassa - Si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dopo un grave incidente, Mario Salerno, storico direttore generale della Cassa di Risparmio di Ravenna. "La sua scomparsa addolora profondamente tutto il mondo della Cassa di Ravenna – ... (Ilrestodelcarlino.it)