Wta Tokyo 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 26 ottobre

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildelle semifinali dell'Atp 500 di, in Giappone. Continua il grande torneo della wild card, e campionessa degli Australian Open nel 2020, Sofia Kenin. L'americana è scesa alla posizione numero 155 del mondo e cercherà di tornare in top 100 Wta. La sua avversaria sarà la testa di serie numero 9 Boulter. Il match aprirà la sessione alle 05.00 ora italiana. In campo anche Diana Shnaider a seguire. ILCOMPLETO CENTER COURT 05.00 (WC) Kenin vs (9) Boulter (6) Shnaider vs (1) Zheng/(8) Fernandez