Wta Guangzhou, Lucia Bronzetti accede in semifinale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del 'Guangzhou Open'. L'azzurra ha battuto in due set Wang Xiyu con il punteggio di 6-4, 6-1, centrando la seconda semifinale della sua stagione dove ad attenderla ci sarà l'americana Caroline Dolhide. Bronzetti: "Dispiace che la mia avversaria non si sia sentita bene" "Sono contenta di essere arrivata in semifinale, mi dispiace che la mia avversaria non si sia sentita molto bene ma credo di aver giocato un buon match e che sia stata molto costante – ha sottolineato l'azzurra a fine match – Dolehide non l'ho mai affrontata, ci siamo allenate insieme, ma in semifinale ogni match è complicato e io darò il 100%".

