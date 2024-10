Vespa Orientalis trovata in Germania: che cosa significa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – La Vespa Orientalis - inizialmente scambiata per Vespa velutina - è arrivata in Germania, a Mannheim. Ma che cosa significa questa nuova tappa? Che cosa dobbiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Laura Bortolotti di CREA-AA. Hornet, Vespa Orientalis La Vespa Orientalis e l’espansione in Italia Partiamo dalla situazione nel nostro paese. “La Vespa Orientalis in Italia può essere considerata autoctona fino alla Campania - chiarisce Bortolotti -. Non è presente in tutto il paese ma si trova in Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria; dall’altra parte, sull’Adriatico, è in Friuli e nelle Marche. Non è stata trovata in Emilia Romagna e per ora nemmeno nelle regioni centrali. Sta sulle coste”. Quotidiano.net - Vespa Orientalis trovata in Germania: che cosa significa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – La- inizialmente scambiata pervelutina - è arrivata in, a Mannheim. Ma chequesta nuova tappa? Chedobbiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Laura Bortolotti di CREA-AA. Hornet,Lae l’espansione in Italia Partiamo dalla situazione nel nostro paese. “Lain Italia può essere considerata autoctona fino alla Campania - chiarisce Bortolotti -. Non è presente in tutto il paese ma si trova in Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria; dall’altra parte, sull’Adriatico, è in Friuli e nelle Marche. Non è statain Emilia Romagna e per ora nemmeno nelle regioni centrali. Sta sulle coste”.

