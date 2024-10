Venom: The Last Dance, ecco i collegamenti con l’MCU (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venom: The Last Dance ha spiazzato molti fan quando un certo personaggio è stato messo in evidenza nel materiale promozionale mesi prima dell’uscita del film. Mentre Eddie Brock ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe in una scena post-credits in Spider-Man: No Way Home, la Sony e la Disney hanno mantenuto un riserbo sulla possibilità di un faccia a faccia tra Tom Holland e Tom Hardy. A conferma dell’idea che il Protettore Letale possa avere un futuro nel MCU, Venom 3 ha un importante collegamento con l’MCU che potrebbe creare le premesse per l’arrivo di Venom sulla Terra 616. Attenzione. Se non avete ancora visto Venom: The Last Dance, sappiate che ci immergeremo in un territorio ricco di spoiler. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance, ecco i collegamenti con l’MCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): Theha spiazzato molti fan quando un certo personaggio è stato messo in evidenza nel materiale promozionale mesi prima dell’uscita del film. Mentre Eddie Brock ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe in una scena post-credits in Spider-Man: No Way Home, la Sony e la Disney hanno mantenuto un riserbo sulla possibilità di un faccia a faccia tra Tom Holland e Tom Hardy. A conferma dell’idea che il Protettore Letale possa avere un futuro nel MCU,3 ha un importante collegamento conche potrebbe creare le premesse per l’arrivo disulla Terra 616. Attenzione. Se non avete ancora visto: The, sappiate che ci immergeremo in un territorio ricco di spoiler.

