Vaccini Covid scaduti e falsificati, Procura di Castrovillari apre inchiesta (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'inchiesta è scaturita dalla denuncia di un 53enne, al quale sarebbe stato inoculato uno dei lotti sospetti. Il caso non sarebbe isolato. Imolaoggi.it - Vaccini Covid scaduti e falsificati, Procura di Castrovillari apre inchiesta Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'è scaturita dalla denuncia di un 53enne, al quale sarebbe stato inoculato uno dei lotti sospetti. Il caso non sarebbe isolato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccini Covid, è essenziale continuare a mettere in discussione la gestione della pandemia - di Sara Gandini e Paolo Bartolini Durante la pandemia di Covid-19, la paura è stata spesso utilizzata in modo strumentale sia da chi ha sostenuto le misure più rigide di gestione della crisi, sia da c ... (ilfattoquotidiano.it)

Europarlamentare M5s indossa in Aula la maglietta che ricorda i 40mila morti a Gaza: “Da Ue ipocrisia e doppi standard” - La proteste dell'europarlamentare M5s Della Valle: "La maggioranza del Parlamento europeo impedisce di far votare una risoluzione che dica anche una sola parola contro Netanyahu" ... (ilfattoquotidiano.it)

Coronavirus e indennizzi Danneggiati da vaccino Covid: «eravamo solidali, ora lo sia Berna» - All'epoca della pandemia siamo stati solidali e ci siamo vaccinati, ora tocca alla Confederazione mostrare a sua volta solidarietà. (bluewin.ch)