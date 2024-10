Agi.it - Un gruppo di ragazzi interrogati per l'omicidio del 15enne

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Indagini serrate a Napoli per scoprire chi e perché abbia ucciso Emanuele Tufano, 15 anni, durante quella che appare sempre più una sparatoria tra bande di minorenni. Ci sono alcune immagini tratte dalle telecamere di esercizi commerciali tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, una in particolare, e la Squadra Mobile della polizia la sta visionando con attenzione. In quelle scene, che durano pochi secondi, ci sarebbero elementi importanti per arrivare non solo a ricostruire con precisione la dinamica ma anche i responsabili dell'accaduto. Il ragazzo è stato colpito da un solo proiettile alla schiena, mentre scappava al fuoco di un altrodi, suoi coetanei, per lo più armati di pistola. Una scia di 200 metri di colpi e almeno due armi. I proiettili si sono conficcati anche nelle auto e nelle vetrine di corso Umberto.