Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 12:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines quando ho scritto quella lista avevo ipotizzato il piano di rapirla stare con lei qualche tempo e poi farle del male togliere la vita Filippo Turati risponde così alla domanda del PM Andrea Petroni sul per Chi avesse compilato un elenco cose da comprare tra i quali lo scotch i coltelli indice della premeditazione per la procura dell’omicidio di Giulia Cecchetti non vengo tanto parla a testa bassa la sua narrazione spesso interrotta da momenti di titubanza voltiamo pagina parliamo della allerta meteo Emiliagna scuole chiuse arancione anche tutto il cane Liguria e Veneto evacuazioni nella bolognese chiusi parecchi centri sportivi il comune invita aziende da MT a favorire l’utilizzo di lavoro a casa il sindaco blocca bologna-milan prevista domani e si giocherà in un campo neutro nel ...