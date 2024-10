Torna una partita di serie A in chiaro, Milan-Napoli amarcord per il calcio (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Un amarcord per il calcio italiano: martedì 29 ottobre, alle 20:45, Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro da Dazn. Certo, la trasmissione rientra in un pacchetto di prova della piattaforma di live streaming e richiede una registrazione, ma per le generazioni nate prima degli anni '80 il ricordo va all'era prima delle Pay tv, quando le immagini erano in bianco e nero e si attendeva con ansia il secondo tempo in differita della partita di A trasmesso alle 19 da Rai 2. L'ultima partita trasmessa in chiaro su una tv italiana risaliva al 13 aprile 1996 allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Da allora le pay tv l'hanno fatta da padrone: già il 29 agosto 1993 era iniziata la rivoluzione con il primo anticipo trasmesso in diretta su Tele+, emittente nata nel 1990. La partita scelta fu Lazio e Foggia e termino' 0-0. Agi.it - Torna una partita di serie A in chiaro, Milan-Napoli amarcord per il calcio Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Un amarcord per ilitaliano: martedì 29 ottobre, alle 20:45,-Napoli sarà trasmessa inda Dazn. Certo, la trasmissione rientra in un pacchetto di prova della piattaforma di live streaming e richiede una registrazione, ma per le generazioni nate prima degli anni '80 il ricordo va all'era prima delle Pay tv, quando le immagini erano in bianco e nero e si attendeva con ansia il secondo tempo in differita delladi A trasmesso alle 19 da Rai 2. L'ultimatrasmessa insu una tv italiana risaliva al 13 aprile 1996 allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Da allora le pay tv l'hanno fatta da padrone: già il 29 agosto 1993 era iniziata la rivoluzione con il primo anticipo trasmesso in diretta su Tele+, emittente nata nel 1990. Lascelta fu Lazio e Foggia e termino' 0-0.

