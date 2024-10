Lanazione.it - Terranuova, inaugurata la nuova sede dei servizi sociali

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Idihanno cambiato. I nuovi locali si trovano in piazza Liberazione 8/d, accanto agli uffici della Polizia Municipale. “Ladeirappresenta un importante passo avanti nella creazione di spazi accoglienti e funzionali per gli utenti – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni. Gli ambienti sono stati progettati tenendo conto delle esigenze delle persone che li utilizzeranno, con l’obiettivo di offrire un luogo adatto e confortevole. Con questo trasferimento ampliamo e rinforziamo la presenza degli uffici pubblici nell’immobile ubicato in piazza Liberazione, creando così due poli: quello amministrativo-tecnico sito in piazza della Repubblica e quello della PM-o Sociale, a cui si aggiunge l’Ufficio Scuola all’interno del plesso scolastico Giovanni XXIII”.