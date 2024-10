Tendenze guanti Autunno Inverno tra trame ed intrecci

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Mani in alto! Le2024-25 si preannunciano protagoniste del guardaroba della prossima stagione con proposte sorprendenti e al contempo universali. Dalla it girl di copertina alla ragazza della porta accanto, questo accessorio affascina personalità tanto eclettiche quanto minimal con la sua promessa di unall’insegna del comfort e dello stile. Dedicati a chi punta sulla peculiarità del particolare per elevare il proprio linguaggio stilistico, idella stagione che verrà si assicurano un posto di primo piano nella scelta degli elementi compositivi del look quotidiano. Da quelli in pelle alle soluzioni workwear, scopriamo il ventaglio di silhouette, di palette e di tessuti immaginati dai brand più hot delle passerelle (e non solo).