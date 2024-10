Superlega, Piacenza capolista a casa di Padova per fare altri punti (Di venerdì 25 ottobre 2024) A caccia di altri punti per mantenere la testa della classifica. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, archiviate le prime quattro giornate ossia prime quattro vittorie, si prepara per la trasferta a cas di Padova domenica 27 ottobre alle 17.Sfida numero 15 quella in arrivo contro la formazione Europa.today.it - Superlega, Piacenza capolista a casa di Padova per fare altri punti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A caccia diper mantenere la testa della classifica. La Gas Sales Bluenergy, archiviate le prime quattro giornate ossia prime quattro vittorie, si prepara per la trasferta a cas didomenica 27 ottobre alle 17.Sfida numero 15 quella in arrivo contro la formazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Premio "Buone pratiche" - menzione speciale per Piacenza al festival City vision di Padova - Il bando "Piacenza 2030 - Uau Pc!", promosso nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione artistica e culturale del territorio attraverso l’arte urbana, ha ricevuto una menzione speciale al Premio "Buone Pratiche 2024", in ... (Ilpiacenza.it)

Volley - è Monza-Piacenza il big match della seconda giornata! Perugia in campo a Padova. Trento - occhio a Taranto - Conferme, qualche sorpresa, già un buono spettacolo. La prima giornata della Superlega la settimana scorsa ha offerto tutto questo e nel week end in arrivo si replica con il secondo turno che ha un campo principale e tante sfide interessanti. La ... (Oasport.it)