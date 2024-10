Sull'Isola di Capraia torna la Sagra del Totano (Di venerdì 25 ottobre 2024) La sua posizione strategica tra il Mar Ligure e l’Alto Tirreno ne ha fatta un luogo d’incontro dei sapori tradizionali delle “Terre di Mare”. Emblematica la zuppa di pesce che è un po’ il Cacciucco livornese, un po’ l’Aziminu corso, la Sa Cassola sarda, o il Ciuppin ligure. Ma i piatti a base di pesce sono molti dagli Spaghetti con la Margherita (Granseola) al Dentice al forno all’Isolana, dal Totano con le patate agli Zerri sott’aceto, agli esclusivi Carpacci di pesce freschissimo. Piatti che sono il pezzo forte dei ristoranti Isolani dove, dalle terrazze sul Porto ai giardini sotto il Castello, il mare si annusa e si assaggia. Ma le Terre di Mare esprimono anche gli aromi e i sapori della terra lavica, della macchia mediterranea, di una cultura dalla forte identità legata all’Isolamento e un sapere antico nel creare “mangiari con quello che c’è”. Quotidiano.net - Sull'Isola di Capraia torna la Sagra del Totano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La sua posizione strategica tra il Mar Ligure e l’Alto Tirreno ne ha fatta un luogo d’incontro dei sapori tradizionali delle “Terre di Mare”. Emblematica la zuppa di pesce che è un po’ il Cacciucco livornese, un po’ l’Aziminu corso, la Sa Cassola sarda, o il Ciuppin ligure. Ma i piatti a base di pesce sono molti dagli Spaghetti con la Margherita (Granseola) al Dentice al forno all’na, dalcon le patate agli Zerri sott’aceto, agli esclusivi Carpacci di pesce freschissimo. Piatti che sono il pezzo forte dei ristorantini dove, dalle terrazze sul Porto ai giardini sotto il Castello, il mare si annusa e si assaggia. Ma le Terre di Mare esprimono anche gli aromi e i sapori della terra lavica, della macchia mediterranea, di una cultura dalla forte identità legata all’mento e un sapere antico nel creare “mangiari con quello che c’è”.

