Statali, più risorse ai contratti. Zangrillo: «Per i rinnovi altri 10 miliardi. Scuola? Tagli limitati, pesa il calo delle nascite» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nella manovra appena approvata, per i dipendenti pubblici ci sono da un lato nuove risorse per i contratti, ma dall?altro il ritorno Ilmessaggero.it - Statali, più risorse ai contratti. Zangrillo: «Per i rinnovi altri 10 miliardi. Scuola? Tagli limitati, pesa il calo delle nascite» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo, nella manovra appena approvata, per i dipendenti pubblici ci sono da un lato nuoveper i, ma dall?altro il ritorno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO - Contratti e risorse - i medici veterinari proclamo lo stato di agitazione - Si è tenuta l’assemblea della Federazione veterinari e medici dell’Umbria, con la partecipazione numerosa degli iscritti e di altre sigle sindacali mediche, che ha dato mandato alla segreteria regionale di proclamare uno stato di agitazione per il ... (Perugiatoday.it)

Giorgetti : revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. In manovra risorse per sanità e rinnovo contratti Pa - Roma, 8 ottobre 2024 - Tra le azioni di riforma previste nel Psb per "rendere il sistema fiscale più efficiente", c'è anche "l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per ... (Quotidiano.net)

Giorgetti : revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. Risorse per sanità e rinnovo contratti Pa - Roma, 8 ottobre 2024 - Tra le azioni di riforma previste nel Psb per "rendere il sistema fiscale più efficiente", c'è anche "l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per ... (Quotidiano.net)

Manovra - Giorgetti : «Risorse per cuneo - accorpamento aliquote strutturale e rinnovo contratti. Rendite catastali riviste in caso di ristrutturazioni con bonus» - «Psb ambizioso, ma realistico. Ma le revisione dei conti dell'Istat rende più difficile l'obiettivo di crescita del pil dell'1% nel 2024». Il ministro dell'Economia... (Ilmessaggero.it)