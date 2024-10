Spider-Noir: foto del set rivelano il primo sguardo al costume di Spider-Man Noir (Di venerdì 25 ottobre 2024) Spider-Noir: foto del set rivelano il primo sguardo al costume di Spider-Man Noir Dato che è stata sviluppata dalla Sony, i fan hanno temuto che la serie Spider-Noir di Amazon con Nicolas Cage potesse non vedere il protagonista indossare i panni del personaggio. Peter Parker è già stato sostituito da Ben Reilly nel ruolo di Spider-Man Noir, ma le foto e i filmati appena rivelati dal set della serie confermano che avremo una versione accurata dei fumetti del detective privato che striscia sui muri. L’eroe sembra uscito direttamente dalla pagina, con un design praticamente identico a quello visto in Spider-Man: Into the Spider-Verse. In base a come si svolge questa scena, Ben vedrà un bel po’ di azione mentre cavalca un’auto e spara ragnatele in lontananza. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)del setilaldi-ManDato che è stata sviluppata dalla Sony, i fan hanno temuto che la seriedi Amazon con Nicolas Cage potesse non vedere il protagonista indossare i panni del personaggio. Peter Parker è già stato sostituito da Ben Reilly nel ruolo di-Man, ma lee i filmati appena rivelati dal set della serie confermano che avremo una versione accurata dei fumetti del detective privato che striscia sui muri. L’eroe sembra uscito direttamente dalla pagina, con un design praticamente identico a quello visto in-Man: Into the-Verse. In base a come si svolge questa scena, Ben vedrà un bel po’ di azione mentre cavalca un’auto e spara ragnatele in lontananza.

