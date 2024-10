Ilveggente.it - Sinner, colpo di coda inaspettato: cambierà tutto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Jannik, ormai abbiamo perso il conto, ma questo dato vi lascerà senza parole: è successoa sorpresa. Ne ha macinati talmente tanti che abbiamo perso il conto. Ci è comunque chiaro, e ci mancherebbe altro, che quella che sta per volgere al termine sia stata, per Jannik, la stagione dei record. Ha vinto talmente tante di quelle volte che si fa quasi fatica a ricapitolare tutte le occasioni in cui ha riscosso il successo che meritava. Jannikè ad un passo da Novak Djokovic (LaPresse) – Ilveggente.itSappiamo bene, invece, quanto ha guadagnato. Impossibile resistere, infatti, alla tentazione di fargli i conti in tasca, non fosse altro per avere contezza di quanto il suo incommensurabile talento lo abbia arricchito. Ebbene, nel solo 2024, il campione altoatesino ha vinto in campo più o meno 17 milioni di euro.