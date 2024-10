Sasso e Macerata a tutto gas. E nel girone B è già battaglia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel girone A nell’ultimo weekend si è registrato (come nei 2 turni precedenti) solo un pareggio. Delle sette vittorie quattro sono arrivate da chi giocava in casa. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo (5 vittorie su 5 partite) e che guidano la graduatoria: il Sassocorvaro e il Macerata Feltria, non ha ancora smosso la classifica la Santangiolese (zero punti). Tre le squadre che non hanno mai perso: le due capolista e la Durantina S.Cecilia. I bomber del girone A. A guidare la speciale classifica dei cannonieri con 4 in 5 partite è Alberto Saltarelli dell’Olimpia Macerata Feltria; dietro a lui con 3 reti a testa: Luca Gianotti (foto) dell’Avis Sassocorvaro, Alessio Brugnettini della Vigor San Sisto, Davide Gabellini del Casinina, Kevin Sparaventi della Durantina S.Cecilia e Luca Carloni della Vis Canavaccio In terza posizione 13 calciatori con 2 reti ciascuno. Ilrestodelcarlino.it - Sasso e Macerata a tutto gas. E nel girone B è già battaglia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) NelA nell’ultimo weekend si è registrato (come nei 2 turni precedenti) solo un pareggio. Delle sette vittorie quattro sono arrivate da chi giocava in casa. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo (5 vittorie su 5 partite) e che guidano la graduatoria: ilcorvaro e ilFeltria, non ha ancora smosso la classifica la Santangiolese (zero punti). Tre le squadre che non hanno mai perso: le due capolista e la Durantina S.Cecilia. I bomber delA. A guidare la speciale classifica dei cannonieri con 4 in 5 partite è Alberto Saltarelli dell’OlimpiaFeltria; dietro a lui con 3 reti a testa: Luca Gianotti (foto) dell’Aviscorvaro, Alessio Brugnettini della Vigor San Sisto, Davide Gabellini del Casinina, Kevin Sparaventi della Durantina S.Cecilia e Luca Carloni della Vis Canavaccio In terza posizione 13 calciatori con 2 reti ciascuno.

